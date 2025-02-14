Bloomberg сообщил о поддержке Трампом идеи о возвращение России в G7
23:00 13.02.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что выступает в поддержку идеи возвращения России в "группу семи", сообщает агентство Bloomberg.
"Я бы хотел, чтобы российский лидер Владимир Путин вернулся в G7", - приводит агентство слова Трампа.
НОВОСТИ
- 22:50 13.02.2025
- Трамп: «Я хочу сказать председателю КНР президенту РФ: Давайте сократим оборонный бюджет наполовину»
- 22:35 13.02.2025
- Трамп пообещал Украине место за столом на мирных переговорах - СМИ
- 21:45 13.02.2025
- Военные подразделения передового базирования НАТО будут размещены в Лапландии
- 21:15 13.02.2025
- Путин подписал закон о введении паузы между оформлением и получением займа
- 20:20 13.02.2025
- Песков отметил «конструктивный, рабочий, доброжелательный» настрой в разговоре Путина и Трампа
- 19:50 13.02.2025
- Шеф Пентагона: У нас нет непреодолимого желания вступать в столкновение с Китаем
- 19:40 13.02.2025
- Участие иностранцев по ряду направлений научной деятельности теперь нужно согласовать с ФСБ - законопроект
- 19:00 13.02.2025
- Генсек НАТО призывает «перейти к мышлению военного времени»
- 18:30 13.02.2025
- Европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе Путина и Трампа - Песков
- 18:15 13.02.2025
- Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать