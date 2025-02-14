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НОВОСТИ

Bloomberg сообщил о поддержке Трампом идеи о возвращение России в G7

23:00 13.02.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что выступает в поддержку идеи возвращения России в "группу семи", сообщает агентство Bloomberg.

"Я бы хотел, чтобы российский лидер Владимир Путин вернулся в G7", - приводит агентство слова Трампа.

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