G7 утратила экономическое лидерство и малоинтересна РФ — Песков
14:12 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия мало заинтересована в возвращении в Группу семи, о котором заявил американский президент Дональд Трамп. Москва видит большие перспективы у «двадцатки», заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется Группой семи, значительно утратила свою релевантность, — указал представитель Кремля. — Она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста — эти центры роста переместились в другие регионы земного шара».
«С этой точки зрения мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках „двадцатки“. Именно такой форум, как „двадцатка“, наверное, больше отражает экономические локомотивы земного шара», — заключил Песков.
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