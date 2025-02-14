G7 утратила экономическое лидерство и малоинтересна РФ — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия мало заинтересована в возвращении в Группу семи, о котором заявил американский президент Дональд Трамп. Москва видит большие перспективы у «двадцатки», заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется Группой семи, значительно утратила свою релевантность, — указал представитель Кремля. — Она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста — эти центры роста переместились в другие регионы земного шара».

«С этой точки зрения мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках „двадцатки“. Именно такой форум, как „двадцатка“, наверное, больше отражает экономические локомотивы земного шара», — заключил Песков.