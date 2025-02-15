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НОВОСТИ

Людей, страдающих от расстройства гендерной идентичности, в армию США теперь брать не будут

09:24 15.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские сухопутные войска не будут принимать в свои ряды трансгендеров и содействовать проведению операций по смене пола военным.

«Армия (сухопутные войска — прим. ТАСС) США больше не будет разрешать трансгендерам вступать в ее ряды и прекратит проводить или содействовать проведению операций, связанных со сменой пола военнослужащими», — отмечается в заявлении данного вида американских вооруженных сил, опубликованном на его странице в соцсети X.

Как следует из документа, в сухопутных войсках «с настоящего момента приостановлен прием всех лиц, которые в прошлом страдали от расстройства гендерной идентичности».

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