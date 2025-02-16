На Украине военная помощь Запада пропадает, не доехав до места - СМИ
17:54 16.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западная военная помощь пропадает на Украине еще до ее доставки в учебные центры. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источник.
Отмечается, что грузовики с оборудованием могут не доезжать до полигонов, а партии транспортных средств — прибывать в части без каких-либо деталей, «включая ремни безопасности».
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