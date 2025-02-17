Участие Тайваня в объединениях допустимо по принципу «одного Китая» — МИД КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие острова Тайвань в деятельности международных организаций возможно только при соблюдении принципа «одного Китая». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Участие Тайваня в деятельности международных организаций должно и может осуществляться только в соответствии с принципом „одного Китая“, — подчеркнул он на брифинге, комментируя заявление министров иностранных дел Республики Корея, США и Японии, которые на Мюнхенской конференции по безопасности предложили обеспечить более активное участие Тайбэя на площадках многостороннего взаимодействия.

Как уточнил китайский дипломат, Тайвань — это неотъемлемая часть территории КНР, поэтому связанные с ним вопросы «не терпят вмешательства внешних сил». «Это исключительно внутреннее дело Китая», — добавил он.