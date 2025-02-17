Участие Тайваня в объединениях допустимо по принципу «одного Китая» — МИД КНР
12:32 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участие острова Тайвань в деятельности международных организаций возможно только при соблюдении принципа «одного Китая». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Участие Тайваня в деятельности международных организаций должно и может осуществляться только в соответствии с принципом „одного Китая“, — подчеркнул он на брифинге, комментируя заявление министров иностранных дел Республики Корея, США и Японии, которые на Мюнхенской конференции по безопасности предложили обеспечить более активное участие Тайбэя на площадках многостороннего взаимодействия.
Как уточнил китайский дипломат, Тайвань — это неотъемлемая часть территории КНР, поэтому связанные с ним вопросы «не терпят вмешательства внешних сил». «Это исключительно внутреннее дело Китая», — добавил он.
НОВОСТИ
- 13:32 17.02.2025
- Польша могла бы защищать небо над Украиной в ходе миротворческой миссии — глава спецслужбы
- 13:20 17.02.2025
- Глава МИД Сербии передал благодарность Вучича Путину за поддержку суверенитета республики
- 13:05 17.02.2025
- Маск высмеял главу Мюнхенской конференции, который расплакался на закрытии мероприятия
- 13:00 17.02.2025
- ЕС может претендовать на роль в переговорах по Украине из-за санкций против РФ — Таяни
- 12:20 17.02.2025
- Илон Маск обратил внимание на 300-летних «вампиров» в системе соцобеспечения США
- 12:05 17.02.2025
- Пашинян подвергает опасности существование Армении — экс-президент Роберт Кочарян
- 12:00 17.02.2025
- Трансатлантический альянс умер на конференции в Мюнхене, считает колумнист Bloomberg
- 11:32 17.02.2025
- В Европе объединяются силы, не желающие мира на Украине — глава МИД Венгрии
- 11:20 17.02.2025
- ВСУ пытаются перебрасывать подкрепления в Часов Яр — Пушилин
- 11:05 17.02.2025
- Еще двое подростков задержаны в Нижегородской области за попытку поджога релейных шкафов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать