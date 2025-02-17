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НОВОСТИ

Глава МИД Сербии передал благодарность Вучича Путину за поддержку суверенитета республики

13:20 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Сербии Марко Джурич передал благодарность президента республики Александара Вучича российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку территориальной целостности и суверенитета республики.

«Я хочу поблагодарить вас лично и хочу передать благодарность нашего президента Александара Вучича президенту Российской Федерации Владимиру Путину, всему руководству Российской Федерации за вашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, когда речь идет о Косове и Метохии», — сказал он на открытии переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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