Глава МИД Сербии передал благодарность Вучича Путину за поддержку суверенитета республики

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Сербии Марко Джурич передал благодарность президента республики Александара Вучича российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку территориальной целостности и суверенитета республики.

«Я хочу поблагодарить вас лично и хочу передать благодарность нашего президента Александара Вучича президенту Российской Федерации Владимиру Путину, всему руководству Российской Федерации за вашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, когда речь идет о Косове и Метохии», — сказал он на открытии переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.