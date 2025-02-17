Казахстан будет поставлять нефть Венгрии — Минэнерго

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан в течение 2025 года осуществит тестовые поставки нефти в Венгрию. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи главы Минэнерго Казахстана Алмасадама Саткалиева с посещающим Астану министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.

По ее информации, на переговорах министров были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» и достигнута договоренность о тестовых поставках в течение года.