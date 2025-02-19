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Требование Трампа к Украине вернуть США $500 млрд несерьезно, считает Зеленский

15:32 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требование президента США Дональда Трампа к Украине вернуть потраченные на нее американским правительством средства на сумму $500 млрд — это несерьезный разговор. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.

«Надо разобраться с этой помощью, у нас [с США] абсолютно разные цифры. Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд потратила Украина, $200 млрд — США и ЕС, это пакет оружия. Всего США дали нам на сегодня более $67 млрд оружием и $31,5 млрд в виде прямой помощи в бюджет. Но разговор о том, что нам надо вернуть [США] $500 млрд — это несерьезный разговор», — сказал он.

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