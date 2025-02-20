Трамп заявил, что намерен «воскресить» сделку по добыче полезных ископаемых на Украине

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация намерена вернуться к рассмотрению возможной сделки по добыче полезных ископаемых на Украине. Об этом заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп.

«Думаю, я воскрешу ее», — подчеркнул он, отвечая на вопрос об этой сделке. «Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее или будет не слишком весело», — добавил американский лидер, не пояснив, какие именно последствия для украинской стороны он имеет в виду. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета.

Глава вашингтонской администрации ранее в среду, выступая на инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида), заявил, что украинские власти сорвали сделку, касающуюся получения Соединенными Штатами редкоземельных металлов с Украины в обмен на американскую помощь Киеву. «У нас была сделка, основывающаяся на редкоземельных элементах и прочем, но они сорвали эту сделку. Они сорвали ее два дня назад», — сообщил хозяин Белого дома.