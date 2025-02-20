Шольц просил оружие для ВСУ, но Бразилия не продает его тем, кто убивает россиян — Лула

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытался купить у Бразилии оружие для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжения конфликта с РФ. Об этом рассказал лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва, подчеркнув, что бразильские власти не собираются поставлять оружие тем странам, которые заинтересованы в убийствах граждан России.

«Я помню, что премьер-министр [Германии] Олаф Шольц однажды приехал (30 января 2023 года — прим. ТАСС) и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине, — заявил президент в ходе пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру, трансляция велась на YouTube-канале бразильского правительства. — Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще».

По словам Лулы да Силвы, Бразилия и дальше будет придерживаться нейтральной позиции, союзники Киева не получат бразильское оружие для поставок Украине. «Бразилия не будет продавать оружие, которое вам нужно, потому что я выступаю за мир», — отметил он.

Ранее бразильский лидер подчеркивал, что «если бы Владимир Зеленский был умнее, то сказал бы, что решение конфликта должно быть дипломатическим, а не военным».