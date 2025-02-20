Шольц просил оружие для ВСУ, но Бразилия не продает его тем, кто убивает россиян — Лула
13:32 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытался купить у Бразилии оружие для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжения конфликта с РФ. Об этом рассказал лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва, подчеркнув, что бразильские власти не собираются поставлять оружие тем странам, которые заинтересованы в убийствах граждан России.
«Я помню, что премьер-министр [Германии] Олаф Шольц однажды приехал (30 января 2023 года — прим. ТАСС) и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине, — заявил президент в ходе пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру, трансляция велась на YouTube-канале бразильского правительства. — Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще».
По словам Лулы да Силвы, Бразилия и дальше будет придерживаться нейтральной позиции, союзники Киева не получат бразильское оружие для поставок Украине. «Бразилия не будет продавать оружие, которое вам нужно, потому что я выступаю за мир», — отметил он.
Ранее бразильский лидер подчеркивал, что «если бы Владимир Зеленский был умнее, то сказал бы, что решение конфликта должно быть дипломатическим, а не военным».
НОВОСТИ
- 13:20 20.02.2025
- Размещение военных НАТО на Украине для России неприемлемо — Песков
- 13:05 20.02.2025
- Афганистан отныне не участвует в Римском статуте и не признает юрисдикцию МУС — «Талибан»*
- 13:00 20.02.2025
- Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области
- 12:32 20.02.2025
- Запрет майнинга уже снизил нагрузку на энергосистему Сибири более чем на 300 МВт
- 12:20 20.02.2025
- СК РФ устанавливает новые факты нарушения прав граждан на выборах президента Абхазии
- 12:05 20.02.2025
- Трамп заявил, что намерен «воскресить» сделку по добыче полезных ископаемых на Украине
- 12:00 20.02.2025
- Порядка 10 млн граждан являются потребителями услуг теневого бизнеса в РФ — ЦБ
- 11:32 20.02.2025
- Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с РФ — экс-советник Трампа
- 11:20 20.02.2025
- Глава МАГАТЭ считает необходимым добиться «некоторого присутствия» в КНДР
- 11:05 20.02.2025
- РФ за $2 обвинили во вмешательстве в выборы, тогда как США тратили на это миллионы — Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать