У Украины будут проблемы, если она не подпишет с США соглашение по ископаемым — Трамп

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по украинским редкоземельным элементам. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Мы либо подпишем соглашение, либо с ними (Украиной — прим. ТАСС) возникнет множество проблем. Поэтому мы подпишем сделку, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать», — подчеркнул американский лидер.

«Мы получим свои деньги обратно. Оно (соглашение — прим. ТАСС) должно было быть подписано задолго до того, как мы начали действовать. Его должен был подписать [46-й президент США Джо] Байден», — добавил Трамп.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что положения о гарантиях безопасности для Украины являются ключевой частью сделки о полезных ископаемых.