Макрон не предпринял никаких реальных шагов для контактов с Путиным - Песков

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не делал никаких реальных шагов для общения с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на заявления о готовности к диалогу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», видео опубликовано в телеграм-канале «Зарубин».

«Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось», — сказал он.