Макрон не предпринял никаких реальных шагов для контактов с Путиным - Песков
10:45 02.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не делал никаких реальных шагов для общения с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на заявления о готовности к диалогу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», видео опубликовано в телеграм-канале «Зарубин».
«Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:35 02.03.2025
- Совместное с США голосование в ООН по украинскому кризису ранее «невозможно было представить» - Песков
- 10:00 02.03.2025
- Указом Трампа английский язык признан официальным языком в США
- 09:13 02.03.2025
- Бастрыкин назвал число жертв налетов ВСУ на российские регионы среди мирных жителей
- 09:05 02.03.2025
- Израилем принят план США по прекращению огня в Газе на время Рамадана и Песаха
- 09:00 02.03.2025
- Украина получила от Британии первые миллиарды фунтов из доходов от замороженных активов РФ
- 20:30 01.03.2025
- Советники Трампа посоветовали своему шефу больше с Зеленским не взаимодействовать
- 20:00 01.03.2025
- Атаку Украины на инфраструктуру «Турецкого потока» Венгрия рассматривает как посягательство на суверенитет - Сийярто
- 18:40 01.03.2025
- Генсек НАТО: Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Трампом
- 16:02 01.03.2025
- Руководство Мексики «было в гневе» от слов главы Пентагона - СМИ
- 15:59 01.03.2025
- В Москве работает экстерриториальный избирательный участок для граждан Абхазии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать