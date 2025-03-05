США обсуждают с Киевом место, дату и переговорщиков для встречи — Белый дом

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ведут диалог с киевскими властями о месте, дате и составе переговорной команды для новой встречи сторон. Об этом заявил помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Мы обсуждаем место, дату и команду переговорщиков», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. По мнению Уолтца, переговорный процесс с Киевом «движется в позитивном направлении».