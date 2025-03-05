США обсуждают с Киевом место, дату и переговорщиков для встречи — Белый дом
17:12 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты ведут диалог с киевскими властями о месте, дате и составе переговорной команды для новой встречи сторон. Об этом заявил помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Мы обсуждаем место, дату и команду переговорщиков», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. По мнению Уолтца, переговорный процесс с Киевом «движется в позитивном направлении».
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