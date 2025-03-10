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НОВОСТИ

В Польше вместо призыва в армию хотят ввести военное обучение — замглавы Минобороны

13:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти не намерены возвращаться к призыву в армию, но хотят ввести военное обучение для большей части взрослого населения. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил замминистра обороны Цезары Томчик.

«Мы не планируем введения призыва [в армию], но хотим, чтобы каждый поляк и каждая полька могли пройти военное обучение», — сказал он.

По мнению Томчика, для того, чтобы поляки добровольно начали проходить военное обучение, нужно «предложить людям разного рода льготы и преимущества, что позволит создать в Польше армию резервистов».

Замглавы Минобороны признал, что в настоящее время конкретного плана введения военной подготовки для гражданских лиц еще нет.

В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти подготовят данную систему военной подготовки в течение нескольких ближайших недель.

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