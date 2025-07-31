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У Сирии нет агрессивных намерений в отношении Израиля, ей нужна стабильность — глава МИД

14:00 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких агрессивных намерений по отношению к Израилю у Сирии нет, Дамаск стремится к стабильности. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«У нас нет намерений каких-то агрессивных в отношении Израиля, мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за десять лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились, — сказал он. — У нас очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, поэтому нам нужна стабильность».

Министр подчеркнул, что Израиль наносит планомерные удары по населенным пунктам в провинции Эс-Сувейда в целях провоцирования гражданского напряжения, которое «могло бы даже дойти до гражданской войны». «Эту общину (друзов — прим. ТАСС) просто используют, эксплуатируют в целях продвижения повестки на раскол сирийского общества, чтобы продвинуть тезис о том, что центральное правительство не может обеспечить безопасность всех элементов своего общества», — указал аш-Шейбани.

По его словам, важно, чтобы никто, в частности Израиль, не использовал карту меньшинств для того, чтобы обосновывать свои вмешательства во внутренние дела. «Наше правительство ответственно за весь народ, не только за меньшинства. Мы не позволим использовать эту карту снова», — добавил министр.

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