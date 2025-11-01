Российскую туристку приговорили к условному сроку за поджог тополиного пуха в Сеуле

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южнокорейский суд приговорил российскую туристку к условному сроку за поджог тополиного пуха в сеульском парке. Об этом в пятницу сообщил телеканал YTN со ссылкой на представителей юридических кругов.

Восточный окружной суд Сеула признал российскую гражданку виновной в пожаре, который случился в Сеульском лесу 11 июня этого года, и приговорил ее к шести месяцам заключения с отсрочкой исполнения в один год. По версии следствия, вечером около 16:00 по местному времени девушка возрастом от 20 до 30 лет прогуливалась по парку, заметила тополиный пух на земле и, по информации YTN, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила поджечь его с помощью зажигалки.

При этом агентство Newsis, сообщая об этом инциденте в июне, отметило, что фигуранты дела не были пьяны. «По результатам полицейской проверки в отношении двух человек употребление алкоголя или наркотиков подтверждено не было», — подчеркнуло тогда агентство. Туристка не стала обращаться в экстренные службы и решила покинуть место происшествия. Телеканал отмечает, что огонь охватил территорию площадью около 500 кв. м, его удалось потушить только через час. Южнокорейские СМИ отмечают, что «даже малейшая искра могла вызвать пожар», поскольку пух плотно покрывал землю и вокруг лежали сухие ветки и листья.

«Подсудимая осознавала, что тополиный пух легко загорается, несмотря на это, из любопытства она подожгла пух. В этом можно увидеть умысел совершить поджог», — заявили в суде. «Она понимала высокий риск распространения огня, но не обратилась в экстренные службы и скрылась с места происшествия. Она несет немалую ответственность за то, что подорвала общественную безопасность и спокойствие», — заключил суд.