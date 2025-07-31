Все поликлиники Покровского-Стрешнева соответствуют новому стандарту — Собянин

13:13

В московском районе Покровское-Стрешнево завершена модернизация всех городских поликлиник. По словам мэра Сергея Собянина, после того, как был открыт филиал № 5 поликлиники № 219 на улице Долгова, все амбулатории муниципалитета района соответствуют новому московскому стандарту.

«Здание прошло масштабную реконструкцию, в нем созданы максимально комфортные условия для работы врачей и лечения пациентов», — отметил глава города.

Расположение кабинетов в новых поликлиниках помогает избежать очередей, а удобная навигация позволяет пациентам легко ориентироваться в здании. В ходе модернизации были переоборудованы кабинеты специалистов, установлена современная техника. В здании созданы комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, а прилегающую к амбулатории территорию благоустроили.

Напомним, модернизация амбулаторного звена в Москве стартовала в 2020 году. На первом этапе реконструированы более 200 зданий, на втором планируется обновить еще около 140 амбулаторий.