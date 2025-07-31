Приставы за полгода передали РФ доли более чем в 40 компаниях
14:32 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебные приставы Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов РФ (ГМУ ФССП) в первом полугодии этого года передали государству акции и доли более чем в 40 компаниях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП, где подвели итоги работы в первом полугодии.
«В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам», — отметили в ГМУ.
В госсобственность перешли доли 28 юридических лиц, нанесших ущерб, водным биоресурсам. В ходе исполнения решений суда наложен арест на 3,3 тыс. объектов недвижимости, 529 транспортных средств, 19 судов и более 111 тыс. акций.
Как сообщил на коллегии главный межрегиональный судебный пристав Сергей Замородских, за 6 месяцев 2025 года судебные приставы ГМУ России обеспечили исполнение 195 тыс. исполнительных производств, взыскав в общей сложности 130 млрд рублей. Из них 95,6 млрд рублей (73%) составили платежи в бюджет Российской Федерации. Четверть всех взысканий — на 31,5 млрд руб. — перечислено взыскателям за счет применения ареста имущества.
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