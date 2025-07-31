Рада приняла закон, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов на Украине
14:12 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рада приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Трансляция велась в эфире телеканала «Рада».
За проголосовало 330 депутатов. Основные голоса дала провластная фракция «Слуга народа», которая 22 июля обеспечила принятие закона, ликвидирующего независимость антикоррупционных органов.
Закон принят в ускоренном порядке в окончательном чтении.
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