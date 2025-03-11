ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины в Курской области за сутки потеряли более 270 военных, два танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Двенадцать украинских военных сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.