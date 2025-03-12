США пытаются «выжать» Тайвань и захватить производство микросхем — Госсовет КНР
10:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти используют в своих интересах нынешнюю администрацию в Тайбэе, чтобы «выжать соки» из Тайваня и лишить остров ведущего производителя полупроводников — компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.
«Подлость [правящей на острове] Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая стремится продать Тайвань, чтобы опереться на США для обретения островом независимости, поражает воображение, — подчеркнул он на брифинге, комментируя позицию главы тайваньской администрации Лай Циндэ, который рассматривает давление США „в позитивном свете“ и „отрицает последствия“. — Соединенные Штаты шаг за шагом путем нажима пытаются опустошить TSMC и выжать соки из Тайваня, а ДПП позволяет забирать все, что они пожелают».
Как уточнил Чэнь Биньхуа, руководство в Тайбэе пытается «скрыть свои ошибки». Он отметил, что американской промышленности выгодна складывающаяся ситуация.
По словам официального представителя, опасения тайваньцев о превращении TSMC в производителя полупроводников США «отнюдь не беспочвенны». Он также указал на опасную для Тайваня участь стать «пешкой», принесенной в жертву.
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