10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти используют в своих интересах нынешнюю администрацию в Тайбэе, чтобы «выжать соки» из Тайваня и лишить остров ведущего производителя полупроводников — компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

«Подлость [правящей на острове] Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая стремится продать Тайвань, чтобы опереться на США для обретения островом независимости, поражает воображение, — подчеркнул он на брифинге, комментируя позицию главы тайваньской администрации Лай Циндэ, который рассматривает давление США „в позитивном свете“ и „отрицает последствия“. — Соединенные Штаты шаг за шагом путем нажима пытаются опустошить TSMC и выжать соки из Тайваня, а ДПП позволяет забирать все, что они пожелают».

Как уточнил Чэнь Биньхуа, руководство в Тайбэе пытается «скрыть свои ошибки». Он отметил, что американской промышленности выгодна складывающаяся ситуация.

По словам официального представителя, опасения тайваньцев о превращении TSMC в производителя полупроводников США «отнюдь не беспочвенны». Он также указал на опасную для Тайваня участь стать «пешкой», принесенной в жертву.