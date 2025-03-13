ФСБ пресекла теракты спецслужб Украины через рассылку заминированных парфюмерных наборов
11:00 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила серию терактов через рассылку по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами по адресам военнослужащих в восьми регионах. В Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами россиянин, отправлявший посылки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В ходе досмотровых мероприятий в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, которые были обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками ФСБ России. По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем», — отметили в ФСБ. В Первоуральске Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ, отправлявший посылки.
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