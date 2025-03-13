Украинцы, скорее всего, не согласятся на перемирие — Лукашенко
17:40 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина сама, скорее всего, не согласится в итоге на установление режима прекращения огня. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если это перемирие, значит все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся», — сказал он журналистам.
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