Украинцы, скорее всего, не согласятся на перемирие — Лукашенко

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина сама, скорее всего, не согласится в итоге на установление режима прекращения огня. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если это перемирие, значит все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся», — сказал он журналистам.