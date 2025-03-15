За ночь над регионами РФ сбито 126 беспилотников
08:30 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 126 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов: 64 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 38 — над территорией Воронежской области, 14 — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области и один — над территорией Курской области», — сказали там.
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