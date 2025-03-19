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В Ярославской области на отколовшейся льдине оказались порядка 20 рыбаков

13:05 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели эвакуируют с отколовшейся льдины на Волге в Ярославской области около 20 рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 11:20 [мск] 19 марта поступило сообщение о том, что на р. Волга, в районе н. п. Свингино, в результате трещины в ледовом поле, на льду остались ориентировочно около 20 человек (рыбаки) в 20 метрах от берега», — говорится в сообщении.

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