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НОВОСТИ

ВСУ потеряли более 250 военных за сутки в Курской области — МО РФ

15:12 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 250 военных, а также 1 танк на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 миномета и 2 пункта управления БПЛА», — сообщили в министерстве.

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