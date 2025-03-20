ВСУ потеряли более 250 военных за сутки в Курской области — МО РФ
15:12 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 250 военных, а также 1 танк на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 миномета и 2 пункта управления БПЛА», — сообщили в министерстве.
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