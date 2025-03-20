Около 70% учителей в России сталкиваются с травлей — Лантратова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более двух третей российских учителей сталкиваются с травлей, однако механизмов их защиты «практически не существует». Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

«70% учителей также сталкиваются с травлей, однако механизмов защиты педагогов практически не существует. Если ребенок, ставший жертвой травли, может рассчитывать на защиту со стороны общества, учитель оказывается в гораздо более уязвимом положении», — приводит слова Лантратовой ее пресс-служба.

По словам депутата, с травлей сталкиваются 57% детей.