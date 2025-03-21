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НОВОСТИ

Михаил Гуцериев вновь стал лауреатом премии «Поэт года» Российского союза писателей

16:45 21.03.2025

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Фото Алексея Ермолаева
В Москве состоялась церемония вручения национальной литературной премии «Поэт года». Член Союза писателей России и автор более 300 композиций, которые исполняют популярные артисты отечественной эстрады, Михаил Гуцериев стал лучшим в номинации «Песни».

Во время награждения Михаил Гуцериев отметил, что считает песни в большей степени «ремеслом». По его словам, процесс их создания выглядит так: автор «вырывает одну строчку из потока мыслей в течение дня, потом она обрастает словами, сюжетом. Сюжет превращается в историю, история в песню, ну и потом – музыка». Сочинению песен Михаил Гуцериев противопоставил поэзию, которая, по его мнению, «от Бога: раз – и срабатывает». Он выразил благодарность всем, кто оценивал его работы.

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Фото Алексея Ермолаева
Премия «Поэт года» присуждается авторам, творчество которых стало значительным вкладом в развитие отечественной литературы. Она направлена на поддержку талантливых поэтов и песенников, способствует развитию современной словесности и сохранению ее традиций.

Мероприятие традиционно проводится в преддверии Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО, который отмечается 21 марта.

Ранее Михаил Гуцериев уже удостаивался звания лауреата премии «Поэт года». В 2023 году он стал победителем в главной – одноименной – номинации, а в 2022 и 2024 годах получал премии в категории «Песни». Помимо этого, Гуцериев был награжден Есенинской премией «Русь моя», которая вручается ежегодно в честь дня рождения великого поэта Серебряного века.

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