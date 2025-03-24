Союзники США задумались о собственном ядерном оружии из-за симпатии Трампа к РФ — FT
11:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзники США в Европе и Азии рассматривают варианты создания собственного ядерного щита из-за отношения американского президента Дональда Трампа к России. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Издание утверждает, что «разворот президента США в сторону Москвы и его уничижительное пренебрежение к НАТО» вынудили союзников Вашингтона задуматься о подготовке к возможном выходу из-под американского ядерного зонтика. «Консенсус великих держав по поводу нераспространения действительно расшатывается, — заявил газете эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда. — Феномен Трампа предоставил мощный стимул для озвучивания мнений в странах — союзницах США, которые заключаются в том, что обладание ядерным оружием в корне решит проблему ненадежности Америки».
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