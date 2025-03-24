0
0
216
НОВОСТИ

Союзники США задумались о собственном ядерном оружии из-за симпатии Трампа к РФ — FT

11:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники США в Европе и Азии рассматривают варианты создания собственного ядерного щита из-за отношения американского президента Дональда Трампа к России. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание утверждает, что «разворот президента США в сторону Москвы и его уничижительное пренебрежение к НАТО» вынудили союзников Вашингтона задуматься о подготовке к возможном выходу из-под американского ядерного зонтика. «Консенсус великих держав по поводу нераспространения действительно расшатывается, — заявил газете эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда. — Феномен Трампа предоставил мощный стимул для озвучивания мнений в странах — союзницах США, которые заключаются в том, что обладание ядерным оружием в корне решит проблему ненадежности Америки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 24.03.2025
Полиция в Стамбуле избила журналистов RT дубинками во время протестов — телеканал
0
1
12:05 24.03.2025
Только каждый шестой украинец, находящийся в Польше, хочет вернуться на Украину — опрос
0
56
12:00 24.03.2025
Дания заблокирует любые американские попытки подкупа гренландцев — парламентарий
0
72
11:32 24.03.2025
Филиппины и США начали совместные военные учения
0
141
11:20 24.03.2025
Австрийская спецслужба обвинила гражданку Болгарии в шпионаже в пользу РФ
0
176
11:05 24.03.2025
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
0
201
10:32 24.03.2025
ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ
0
280
10:20 24.03.2025
Мерц утратил рычаги влияния на партнеров по коалиции, уступив в вопросе долгов — Politico
0
314
10:05 24.03.2025
Регулярное морское прибрежное сообщение на Черном море могут возобновить в 2025 г.
0
316
10:00 24.03.2025
Предварительно, 5 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком у аэропорта Симферополя
0
304

Возврат к списку