Союзники США задумались о собственном ядерном оружии из-за симпатии Трампа к РФ — FT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники США в Европе и Азии рассматривают варианты создания собственного ядерного щита из-за отношения американского президента Дональда Трампа к России. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание утверждает, что «разворот президента США в сторону Москвы и его уничижительное пренебрежение к НАТО» вынудили союзников Вашингтона задуматься о подготовке к возможном выходу из-под американского ядерного зонтика. «Консенсус великих держав по поводу нераспространения действительно расшатывается, — заявил газете эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда. — Феномен Трампа предоставил мощный стимул для озвучивания мнений в странах — союзницах США, которые заключаются в том, что обладание ядерным оружием в корне решит проблему ненадежности Америки».