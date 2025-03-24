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НОВОСТИ

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 190 военных

15:32 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 190 военных, три боевые машины пехоты и три боевые бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА», — сообщили там.

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