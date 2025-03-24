Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 190 военных

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 190 военных, три боевые машины пехоты и три боевые бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА», — сообщили там.