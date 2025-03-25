Россия и США договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море - Белый дом
18:20 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечивать безопасное судоходство, а также исключить применение силы в Черном море. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде.
«Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море», — отмечается в документе, посвященном «итогам работы экспертных групп США и России по Черному морю в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 23–25 марта 2025 года».
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