0
0
120
НОВОСТИ

Суды втрое чаще стали применять конфискацию имущества по уголовным делам — Генпрокуратура

09:20 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды в 2024 году стали почти втрое чаще выносить решения о конфискации имущества по уголовным делам, в значительной мере это связано с более частым применением конфискации транспортных средств у лиц, попавшихся на нетрезвом вождении. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России по итогам проведенного по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова секционного совещания по вопросам участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Благодаря принятым Генпрокуратурой мерам конфискация имущества в регионах была активизирована. «Так, в кассационной инстанции по представлениям прокуроров в 2024 году отменены незаконные решения по 408 делам в части неприменения конфискации. В 293 случаях шла речь о неприменении конфискации транспорта, в 115 случаях — о неприменении конфискации эквивалента взяток», — отметили в надзорном ведомстве. «Как следствие, по стране отмечен почти трехкратный рост числа осужденных с конфискацией имущества. В том числе на треть активизировалось применение судом первой инстанции конфискации имущества коррупционеров и более чем в два раза возросло число решений по транспорту лиц, повторно управлявших им в состоянии опьянения», — сообщили в Генпрокуратуре.

Конфискации по уголовным делам подлежат денежные средства и имущество, полученные в результате преступления, как и доходы от этого имущества, средства, идущие на финансирование терроризма, экстремистской деятельности или преступного сообщества, а также орудия преступления, принадлежащие обвиняемому. С июля 2022 года конфискации подлежат и личные транспортные средства водителей, привлекаемых к ответственности по ст. 264.1 УК РФ (повторно попавшихся в течение года на вождении в состоянии опьянения). В случае, если конфискация этого имущества на момент решения суда невозможна, суд может вынести решение о конфискации денежных средств или иного имущества, эквивалентного по стоимости подлежащего конфискации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 26.03.2025
Москва может оттягивать заключение соглашения - Трамп
0
0
09:32 26.03.2025
На малый и средний бизнес приходится более 70% производителей БПЛА в РФ
0
86
09:05 26.03.2025
Правоохранители увезли главу Гагаузии на спецмашине после задержания в аэропорту Кишинева
0
159
09:00 26.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 9 украинских БПЛА над территорией России
0
160
23:15 25.03.2025
Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией
0
809
22:47 25.03.2025
Глава Гагаузии задержана в аэропорту Кишинева, ей не разрешают выехать из Молдавии
0
770
21:50 25.03.2025
Разведка Пентагона предсказывает появление дополнительного числа ядерных стран в ближайшие 5 лет
0
877
21:49 25.03.2025
Обнародован список энергообъектов РФ и Украины, подпадающих под действие временного моратория на удары
0
933
19:11 25.03.2025
Кремль опубликовал основные итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде
0
1144
18:50 25.03.2025
Во Франции на тренировке разбились два самолета пилотажной группы Patrouille de France
0
1064

Возврат к списку