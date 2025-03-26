Суды втрое чаще стали применять конфискацию имущества по уголовным делам — Генпрокуратура

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды в 2024 году стали почти втрое чаще выносить решения о конфискации имущества по уголовным делам, в значительной мере это связано с более частым применением конфискации транспортных средств у лиц, попавшихся на нетрезвом вождении. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России по итогам проведенного по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова секционного совещания по вопросам участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Благодаря принятым Генпрокуратурой мерам конфискация имущества в регионах была активизирована. «Так, в кассационной инстанции по представлениям прокуроров в 2024 году отменены незаконные решения по 408 делам в части неприменения конфискации. В 293 случаях шла речь о неприменении конфискации транспорта, в 115 случаях — о неприменении конфискации эквивалента взяток», — отметили в надзорном ведомстве. «Как следствие, по стране отмечен почти трехкратный рост числа осужденных с конфискацией имущества. В том числе на треть активизировалось применение судом первой инстанции конфискации имущества коррупционеров и более чем в два раза возросло число решений по транспорту лиц, повторно управлявших им в состоянии опьянения», — сообщили в Генпрокуратуре.

Конфискации по уголовным делам подлежат денежные средства и имущество, полученные в результате преступления, как и доходы от этого имущества, средства, идущие на финансирование терроризма, экстремистской деятельности или преступного сообщества, а также орудия преступления, принадлежащие обвиняемому. С июля 2022 года конфискации подлежат и личные транспортные средства водителей, привлекаемых к ответственности по ст. 264.1 УК РФ (повторно попавшихся в течение года на вождении в состоянии опьянения). В случае, если конфискация этого имущества на момент решения суда невозможна, суд может вынести решение о конфискации денежных средств или иного имущества, эквивалентного по стоимости подлежащего конфискации.