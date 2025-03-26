В случае войны Польше хватит боеприпасов на одну или две недели — глава Совбеза
10:20 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В случае начала военного конфликта имеющихся у польской армии боеприпасов хватит на одну или на две недели. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Polsat глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский.
«При сегодняшнем уровне запасов оборона могла бы вестись в течение одной или двух недель», — сказал он.
При этом генерал уточнил, что некоторых боеприпасов хватит всего на 5-7 дней военных действий. «Подобное возможно для многих типов боеприпасов, но нельзя сказать, что подобная ситуация характерна для всех боеприпасов», — уточнил Луковский.
По его словам, Польша сможет накопить запасы снарядов, необходимые для длительного ведения военных действий, только через 2-3 года.
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