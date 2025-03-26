РФ не рассматривает возможность совместного с США управления ЗАЭС

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не рассматривает возможность совместного с США управления Запорожской АЭС. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мне такие факты неизвестны», — сказал он.

«Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», — добавил Новак.