Сбер и R-Vision усилили технологическое партнерство для киберзащиты российских компаний
13:45 31.03.2025
Сбер и компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, расширили возможности киберзащиты для российских компаний. Технологии R-Vision для управления активами и уязвимостями и платформа управления киберугрозами Сбера X Threat Intelligence были интегрированы между собой, чтобы предложить отечественным компаниям дополнительный набор инструментов для управления уязвимостями.
Интеллектуальная платформа Сбера X Threat Intelligence – это универсальный сервис для экспертов по кибербезопасности, разработчиков, администраторов и других представителей ИТ-служб, который оперативно предоставляет полную информацию о киберугрозах через интуитивно понятный интерфейс или API.
Сбер вносит свой вклад в укрепление защиты российских компаний: благодаря открытой платформе отечественные организации могут воспользоваться опытом и аналитикой банка в области управления киберугрозами. Доступ к платформе для всех российских компаний предоставляется бесплатно.
В свою очередь, компания R-Vision предоставила пользователям платформы Сбера функциональные возможности для инвентаризации активов, реализованные на базе продукта для управления уязвимостями R-Vision VM. Такая интеграция позволяет передавать из R-Vision VM на платформу Сбера всю необходимую информацию об ИТ-инфраструктуре, что упрощает дальнейшее обнаружение и устранение актуальных для компании уязвимостей, существенно повышая общий уровень защищенности организаций.
«Данная интеграция – не просто шаг в развитии кибербезопасности, а стратегическое сотрудничество, направленное на защиту интересов российских компаний и укрепление национальной безопасности в цифровом пространстве, – отметил генеральный директор R-Vision Валерий Богдашов. – Это пример того, как объединение усилий и передовых технологий может способствовать созданию надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры в нашей стране».
Интеллектуальная платформа Сбера для управления киберугрозами X Threat Intelligence состоит из шести взаимоинтегрированных модулей: Новости о киберугрозах, Аналитические отчеты, Управление уязвимостями, Анализ вредоносного ПО, Группировки, ТТP (тактики, техники, процедуры). Платформа автоматически агрегирует данные о киберугрозах и на текущий момент содержит информацию о более чем 450 тыс. уязвимостей.
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