Вакцина Ростеха от гриппа признана самой сбалансированной из российских препаратов

14:10

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в текущем эпидемиологическом сезоне провел оценку эффективности вакцинации против гриппа, а также количественного и качественного состава четырех отечественных вакцин и одной зарубежной.

Результаты исследования показали, что четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» холдинга «Нацимбио» является наиболее сбалансированным и стабильным препаратом, в котором содержание действующего вещества (гемагглютинина) превышает аналогичный показатель у других вакцин.

В исследовании Роспотребнадзора отмечено, что более 80% закупаемых для реализации Национального календаря профилактических прививок (НКПП) вакцин против гриппа – вакцины производства холдинга «Нацимбио», что обеспечивает высокую эффективную защиту населения.

«Наш холдинг «Нацимбио» является надежным поставщиком вакцин для НКПП уже 10 лет. С 2019 года для календаря поставляется первая российская четырехвалентная вакцина против гриппа – «Ультрикс Квадри», соответствующая всем рекомендациям ВОЗ. Она одобрена для использования у детей с 6 месяцев, беременных женщин и взрослых без возрастных ограничений. Содержит по 15 мкг действующего вещества каждого актуального штамма вируса, при этом в её составе нет консервантов и адъювантов — компонентов, предназначенных для усиления иммунного ответа. Такое сочетание характеристик, а также соблюдение высочайших стандартов качества при производстве препарата делают «Ультрикс Квадри» надежным и современным инструментом для защиты различных слоев населения от сезонного гриппа», – прокомментировали в Ростехе.