ВСУ за сутки потеряли более 230 военных на курском направлении
17:12 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 230 военнослужащих на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены 8 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 2 миномета, а также 4 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 72 990 военных, 405 танков, 331 БМП, 331 бронетранспортер, 2 260 боевых бронированных машин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО.
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