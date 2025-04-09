ВСУ за сутки потеряли более 230 военных на курском направлении

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 230 военнослужащих на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены 8 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 2 миномета, а также 4 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 72 990 военных, 405 танков, 331 БМП, 331 бронетранспортер, 2 260 боевых бронированных машин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО.