Европа собирается отдать Украине 2,1 млрд евро прибыли от замороженных активов России

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен до конца апреля предоставить Украине 2,1 млрд евро прибыли от замороженных активов России. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе.

«Мы намерены поэтапно предоставить Украине второй транш в размере 2,1 млрд евро до конца этого месяца», — сказала она.

По ее словам, 1 млрд евро от этой суммы пойдет на укрепление оборонной индустрии Украины.

Кроме того, Каллас подчеркнула, что работает над предоставлением Евросоюзом Украине 2 млн снарядов в этом году.