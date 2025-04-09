0
0
179
НОВОСТИ

Европа собирается отдать Украине 2,1 млрд евро прибыли от замороженных активов России

18:30 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен до конца апреля предоставить Украине 2,1 млрд евро прибыли от замороженных активов России. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе.

«Мы намерены поэтапно предоставить Украине второй транш в размере 2,1 млрд евро до конца этого месяца», — сказала она.

По ее словам, 1 млрд евро от этой суммы пойдет на укрепление оборонной индустрии Украины.

Кроме того, Каллас подчеркнула, что работает над предоставлением Евросоюзом Украине 2 млн снарядов в этом году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:31 09.04.2025
Китай доминирует в индустрии дронов - адмирал ВС США Сэм Папаро
0
5
19:00 09.04.2025
Граждан Китая власти страны предупредили о повышенном уровне опасности при поездках в США - СМИ
0
113
18:50 09.04.2025
Представитель США на торговых переговорах: Нет никаких попыток оживить торговлю с Россией
0
145
18:35 09.04.2025
Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул суд отправил под домашний арест
0
170
18:05 09.04.2025
Cloud.ru: 62% российских IT-специалистов доверяют искусственному интеллекту как напарнику
0
212
17:40 09.04.2025
Брюссель затеял проект по свержению Вучича - вице-премьер Вулин
0
263
17:12 09.04.2025
ВСУ за сутки потеряли более 230 военных на курском направлении
0
284
17:00 09.04.2025
В подмосковном Дмитрове подросток убил 10-летнего школьника, ударив его ножом
0
351
16:32 09.04.2025
В Киргизии пресекли попытку государственного переворота — спецслужбы
0
406
16:12 09.04.2025
Китай подготовился к внешним потрясениям — премьер Госсовета КНР
0
405

Возврат к списку