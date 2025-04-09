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НОВОСТИ

Трамп: Я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно

20:38 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США незамедлительно повышает торговые пошлины в отношении Китая до 125%.

«Учитывая недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам, я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно», — написал он в социальной сети Truth Social.

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