Трамп: Я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно
20:38 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США незамедлительно повышает торговые пошлины в отношении Китая до 125%.
«Учитывая недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам, я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно», — написал он в социальной сети Truth Social.
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