Сделка по американским активам TikTok снята с повестки дня в обозримом будущем - Fox Business

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа отказывается от идеи согласования сделки по активам TikTok в обозримом будущем, сообщил корреспондент телеканала Fox Business Чарльз Гаспарино.

«Должные лица Белого дома признают, что потенциальная сделка по американским активам TikTok — продаже Китаем [соцсети] компании из США — снята с повестки дня в обозримом будущем и, возможно, навсегда из-за торговой войны, сконцентрированной на Китае», — написал он в социальной сети X.