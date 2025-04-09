Сделка по американским активам TikTok снята с повестки дня в обозримом будущем - Fox Business
22:10 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа отказывается от идеи согласования сделки по активам TikTok в обозримом будущем, сообщил корреспондент телеканала Fox Business Чарльз Гаспарино.
«Должные лица Белого дома признают, что потенциальная сделка по американским активам TikTok — продаже Китаем [соцсети] компании из США — снята с повестки дня в обозримом будущем и, возможно, навсегда из-за торговой войны, сконцентрированной на Китае», — написал он в социальной сети X.
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