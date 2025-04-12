Сакс: Я думаю, что события развиваются в сторону отмены санкций США в отношении России

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжающийся переговорный процесс между Россией и США движется эффективно и может привести к снятию американских санкций. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс, принимающий участие в Антальском дипломатическом форуме (ADF2025).

«Я думаю, что продолжающиеся переговоры между США и Россией могут быть весьма продуктивными. Надежда есть. Она точно есть. Я думаю, что события развиваются в правильном направлении в сторону фактической отмены санкций США в отношении России», — считает Сакс.