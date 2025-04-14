Президент Эстонии утвердил закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда
17:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Эстонии Алар Карис утвердил поправки к законам об организации Сил обороны и экономической зоне, предоставляющие военным право атаковать гражданские суда, если в их действиях увидят угрозу важным объектам балтийской республики. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.
Как отмечается, принятые изменения наделяют Силы обороны Эстонии правом применять силу в морской зоне страны в случае угроз, направленных против критической инфраструктуры, объектов оборонного назначения, портов и других сооружений.
НОВОСТИ
- 17:12 14.04.2025
- Медведев назвал кандидата в канцлеры ФРГ Мерца нацистом за идею удара по Крымскому мосту
- 16:32 14.04.2025
- Дания может расторгнуть оборонное соглашение с Вашингтоном, если США выйдут из НАТО
- 16:12 14.04.2025
- РФ готова к нормализации отношений с Грузией — Песков
- 16:00 14.04.2025
- ВС РФ бьют исключительно по военным целям — Песков об ударе по цели в Сумах
- 15:32 14.04.2025
- Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 235 военных
- 15:12 14.04.2025
- США потребовали ряд уступок у стран, которые хотят заключить сделку по пошлинам — WP
- 15:00 14.04.2025
- В сирийской Латакии произошел взрыв
- 14:32 14.04.2025
- Шольц не изменил своего решения не передавать Киеву ракеты Taurus
- 14:12 14.04.2025
- Экономическая политика Трампа может привести к «аргентинизации» США — WP
- 14:08 14.04.2025
- Нейросеть GigaChat 2.0 теперь доступна всем пользователям
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать