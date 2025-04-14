Президент Эстонии утвердил закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эстонии Алар Карис утвердил поправки к законам об организации Сил обороны и экономической зоне, предоставляющие военным право атаковать гражданские суда, если в их действиях увидят угрозу важным объектам балтийской республики. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Как отмечается, принятые изменения наделяют Силы обороны Эстонии правом применять силу в морской зоне страны в случае угроз, направленных против критической инфраструктуры, объектов оборонного назначения, портов и других сооружений.