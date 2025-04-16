ВС РФ освободили Калиново в ДНР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы Южной группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.