ВС РФ освободили Калиново в ДНР
15:12 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы Южной группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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