Калиматов: В Ингушетии заработал карьер по добыче доломитового камня

16:30

Фото пресс-службы группы «САФМАР»



За счет карьера удастся обеспечить потребности подрядных организаций, работающих в рамках программы по восстановлению башенного наследия Ингушетии, пояснил Калиматов. Речь идет о программе, реализуемой группой «САФМАР» бизнесмена и меценатасовместно с властями региона.

На важность работ по реставрации объектов культурного и исторического наследия ранее обращал внимание Владимир Путин. По его словам, таким объектам необходимо давать вторую жизнь, чтобы они служили людям и повышали туристическую привлекательность регионов.

Идея по созданию карьера принадлежит Микаилу Гуцериеву, он же взял на себя все расходы по реализации проекта, а руководство республики оказали необходимую поддержку.

Фото пресс-службы группы «САФМАР»



«Полная реставрация средневековых башенных комплексов Ингушетии – это многолетний благотворительный проект нашего известного мецената и российского бизнесмена Микаила Гуцериева», – сказал. Он подчеркнул, что в процессе восстановления объектов задействованы лучшие историки, архитекторы, реставраторы, а также создана спецшкола для подготовки мастеров-каменщиков, чтобы работа велась на максимально качественном уровне. Калиматов отметил, что благодаря новому карьеру камень, необходимый для реставрации, будут добывать на территории республики.

Сам Микаил Гуцериев подчеркнул, что этот камень по своим характеристикам очень схож с тем, из которого были возведены башенные комплексы. Поэтому восстановление станет визуально достоверным и глубоким по своей сути. «Мы воссоздаём не декорации, а настоящее прошлое. Это наш общий вклад в будущее, построенное на уважении к великому прошлому», – сказал Гуцериев.