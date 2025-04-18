Калиматов: В Ингушетии заработал карьер по добыче доломитового камня
16:30 18.04.2025
|
Фото пресс-службы группы «САФМАР»
На важность работ по реставрации объектов культурного и исторического наследия ранее обращал внимание Владимир Путин. По его словам, таким объектам необходимо давать вторую жизнь, чтобы они служили людям и повышали туристическую привлекательность регионов.
Идея по созданию карьера принадлежит Микаилу Гуцериеву, он же взял на себя все расходы по реализации проекта, а руководство республики оказали необходимую поддержку.
|
Фото пресс-службы группы «САФМАР»
Сам Микаил Гуцериев подчеркнул, что этот камень по своим характеристикам очень схож с тем, из которого были возведены башенные комплексы. Поэтому восстановление станет визуально достоверным и глубоким по своей сути. «Мы воссоздаём не декорации, а настоящее прошлое. Это наш общий вклад в будущее, построенное на уважении к великому прошлому», – сказал Гуцериев.
НОВОСТИ
- 17:12 18.04.2025
- Хуситы заявили об атаке на израильский военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион
- 17:00 18.04.2025
- Украина получит от Японии около $3 млрд за счет доходов от активов РФ, утверждают в Киеве
- 16:32 18.04.2025
- В Трансарктическом коридоре портовые сборы могут вырасти в 10 раз — Чекунков
- 16:12 18.04.2025
- Госдеп США изменит трактовку прав человека в своем ежегодном докладе — NPR
- 16:00 18.04.2025
- Киевский режим за сутки совершил четыре атаки на объекты энергетики РФ
- 15:38 18.04.2025
- В Сбере теперь можно открыть онлайн эскроу-счет на строительство частного дома
- 15:32 18.04.2025
- В Армении заявили о необходимости сократить число российских телеканалов в мультиплексе
- 15:12 18.04.2025
- ВСУ за сутки потеряли свыше 225 военных в Курской области
- 15:00 18.04.2025
- Вэнс сообщил о подвижках в украинском урегулировании за последние 24 часа
- 14:32 18.04.2025
- Игорь Озар покинул пост гендиректора РКК «Энергия»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать