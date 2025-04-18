В Харьковской области ВСУ готовит на Пасху провокацию для ВС РФ - Ганчев

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и украинские спецслужбы готовят провокацию в преддверии Пасхи на неосвобожденной части Харьковской области для дискредитации российских войск. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.



«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России. Учитывая все вышеперечисленное, призываю всех отнестись к этому заявлению серьезно и, по возможности, не покидать 19 и 20 апреля место проживания, а также воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей», — сказал Ганчев.



Также глава ВГА Харьковской области сообщил, что подобные провокации готовятся в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.



