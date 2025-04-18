0
0
0
НОВОСТИ

В Харьковской области ВСУ готовит на Пасху провокацию для ВС РФ - Ганчев

20:05 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и украинские спецслужбы готовят провокацию в преддверии Пасхи на неосвобожденной части Харьковской области для дискредитации российских войск. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России. Учитывая все вышеперечисленное, призываю всех отнестись к этому заявлению серьезно и, по возможности, не покидать 19 и 20 апреля место проживания, а также воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей», — сказал Ганчев.

Также глава ВГА Харьковской области сообщил, что подобные провокации готовятся в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:43 18.04.2025
«Роснефть» представила «Маршруты Победы» в Башкирии
0
161
19:14 18.04.2025
Сбер: Жилье остается драйвером роста экономики России
0
212
17:40 18.04.2025
США предлагают ослабить санкции против РФ в рамках урегулирования на Украине — Bloomberg
0
398
17:12 18.04.2025
Хуситы заявили об атаке на израильский военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион
0
392
17:00 18.04.2025
Украина получит от Японии около $3 млрд за счет доходов от активов РФ, утверждают в Киеве
0
414
16:32 18.04.2025
В Трансарктическом коридоре портовые сборы могут вырасти в 10 раз — Чекунков
0
426
16:30 18.04.2025
Калиматов: В Ингушетии заработал карьер по добыче доломитового камня
0
391
16:12 18.04.2025
Госдеп США изменит трактовку прав человека в своем ежегодном докладе — NPR
0
459
16:00 18.04.2025
Киевский режим за сутки совершил четыре атаки на объекты энергетики РФ
0
427
15:38 18.04.2025
В Сбере теперь можно открыть онлайн эскроу-счет на строительство частного дома
0
444

Возврат к списку