Украина провела прошедшую ночь без воздушных тревог - СМИ

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские мониторинговые ресурсы не объявляли воздушную тревогу с вечера субботы, когда РФ объявила пасхальное перемирие. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По его данным, ресурсы украинских воздушных сил «перестали сообщать о воздушных тревогах», сухопутные силы также не сообщали о движениях беспилотников, пусках КАБов или ракет.