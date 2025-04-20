Украина провела прошедшую ночь без воздушных тревог - СМИ
09:45 20.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские мониторинговые ресурсы не объявляли воздушную тревогу с вечера субботы, когда РФ объявила пасхальное перемирие. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По его данным, ресурсы украинских воздушных сил «перестали сообщать о воздушных тревогах», сухопутные силы также не сообщали о движениях беспилотников, пусках КАБов или ракет.
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