Войска в прошлом году получили более 1,5 млн беспилотников — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вооруженные силы за прошлый год получили более 1,5 млн беспилотников и свыше 4 тыс. единиц бронетанковой техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тысяч дронов, управляемых по так называемой системе FPV — виртуальной реальности», — сказал президент.