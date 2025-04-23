В Стамбуле 240 человек получили травмы пи землетрясении

20:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 240 турецких граждан получили травмы при землетрясении в районе Стамбула и его окрестностей в среду. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу в оперативном штабе департамента ЧС.

«В общей сложности 236 наших граждан получили травмы после землетрясения, в основном вследствие того, что в панике выпрыгивали из домов. Из них 173 непосредственно в Стамбуле», — сказал министр, добавив, что большинству пострадавших госпитализация не потребовалась. «Помощь им была оказана на месте», — отметил он.