Попытки Зеленского вести переговоры через СМИ неприемлемы для Трампа – Белый дом
22:20 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США раздосадована тем, что Владимир Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии, и считает это неприемлемым. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации, и это неприемлемо для президента [США Дональда Трампа]. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями», — сказала она, комментируя слова Зеленского на первой полосе газеты The Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским.
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