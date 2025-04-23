Попытки Зеленского вести переговоры через СМИ неприемлемы для Трампа – Белый дом

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США раздосадована тем, что Владимир Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии, и считает это неприемлемым. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации, и это неприемлемо для президента [США Дональда Трампа]. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями», — сказала она, комментируя слова Зеленского на первой полосе газеты The Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским.