МИД КНР назвал ложным заявление Трампа об активных переговорах с США по тарифам

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти не начинали переговоров с правительством США по торговым вопросам и пошлинам. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, опровергнув слова американского президента Дональда Трампа «об активных консультациях».

«Это все ложная информация. Насколько мне известно, Китай и США не проводили консультаций или переговоров по тарифному вопросу, не говоря уже о достижении соглашения», — подчеркнул Го Цзякунь на брифинге.